M5s e Pd «uniti» verso le elezioni del 2023, Conte: «Contro le destre il Movimento sarà una forza di sinistra progressista» (Di giovedì 29 aprile 2021) A poco più di un mese dall’inContro del planisfero tra il segretario dem Enrico Letta e l’ex premier Giuseppe Conte, le bussole del Partito Democratico e del M5s sembrano sempre più puntare verso la stessa stella: battere le destre alle prossime elezioni politiche del 2023. Nel primo confronto pubblico tra i due ex premier, organizzato nell’Agorà virtuale dall’ex eurodeputato del Pd Goffredo Bettini, insieme alla politologa Nadia Urbinati e alla vicepresidente dell’Emilia Romagna, Elly Schlein, i due ex premier han ribadito la necessità di creare «un campo largo», o una «piazza grande», in segno di continuità con l’ex segretario dem Nicola Zingaretti. E l’asse del governo giallorosso sembra, almeno negli intenti, riprendere forma. Conte: «Uno vale uno è un ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 aprile 2021) A poco più di un mese dall’indel planisfero tra il segretario dem Enrico Letta e l’ex premier Giuseppe, le bussole del Partito Democratico e del M5s sembrano sempre più puntarela stessa stella: battere lealle prossimepolitiche del. Nel primo confronto pubblico tra i due ex premier, organizzato nell’Agorà virtuale dall’ex eurodeputato del Pd Goffredo Bettini, insieme alla politologa Nadia Urbinati e alla vicepresidente dell’Emilia Romagna, Elly Schlein, i due ex premier han ribadito la necessità di creare «un campo largo», o una «piazza grande», in segno di continuità con l’ex segretario dem Nicola Zingaretti. E l’asse del governo giallorosso sembra, almeno negli intenti, riprendere forma.: «Uno vale uno è un ...

