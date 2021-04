M5S: Di Battista, 'transizione ecologica sia lotta a establishment o è giardinaggio' (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Esistono veri ambientalisti ed esistono ambientalisti di sistema. Io li definisco “sporchi” ambientalisti. Sono coloro che oggi parlano di ambiente perché l'ambiente è uno spazio “elettorale” da aggredire. Come un tempo lo era la battaglia anti-casta. Ricordate Renzi e la sua pantomima sulla vendita delle auto-blu su e-bay? Appunto. Una vera lotta ambientale non può prescindere da una vera lotta all'establishment". Così Alessandro Di Battista in un'intervista pubblicata sul proprio profilo facebook. "Non c'è transizione ecologica senza disarmo - prosegue - senza un sano pacifismo (necessario in tempi di guerra fredda 2.0), senza metter mano ai conflitti di interesse tra politica e finanza, senza una lotta alle diseguaglianze sociali. Non ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Esistono veri ambientalisti ed esistono ambientalisti di sistema. Io li definisco “sporchi” ambientalisti. Sono coloro che oggi parlano di ambiente perché l'ambiente è uno spazio “elettorale” da aggredire. Come un tempo lo era la battaglia anti-casta. Ricordate Renzi e la sua pantomima sulla vendita delle auto-blu su e-bay? Appunto. Una veraambientale non può prescindere da una veraall'". Così Alessandro Diin un'intervista pubblicata sul proprio profilo facebook. "Non c'èsenza disarmo - prosegue - senza un sano pacifismo (necessario in tempi di guerra fredda 2.0), senza metter mano ai conflitti di interesse tra politica e finanza, senza unaalle diseguaglianze sociali. Non ...

