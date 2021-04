Lutto terribile nel mondo dello sport: scompare l’ex campione (Di giovedì 29 aprile 2021) E’ venuto a mancare un grande campione improvvisamente, lasciando tutti sotto shock, per la prematurità della sua scomparsa: era giovanissimo. Ecco i dettagli della vicenda. Oggi è una giornata molto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 29 aprile 2021) E’ venuto a mancare un grandeimprovvisamente, lasciando tutti sotto shock, per la prematurità della sua scomparsa: era giovanissimo. Ecco i dettagli della vicenda. Oggi è una giornata molto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

matteosalvinimi : Infinita tristezza per questa notizia, lo sport italiano è in lutto. Un pensiero e, per chi crede, una preghiera pe… - ladyonorato : Alle condoglianze per un lutto terribile come questo unisco la solidarietà per lo scandalo delle mancate sepolture.… - Enzo4ever966 : RT @matteosalvinimi: Infinita tristezza per questa notizia, lo sport italiano è in lutto. Un pensiero e, per chi crede, una preghiera per F… - Esterin62237737 : RT @matteosalvinimi: Infinita tristezza per questa notizia, lo sport italiano è in lutto. Un pensiero e, per chi crede, una preghiera per F… - badkiki1 : RT @matteosalvinimi: Infinita tristezza per questa notizia, lo sport italiano è in lutto. Un pensiero e, per chi crede, una preghiera per F… -