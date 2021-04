Lutto terribile nel mondo dello sport: scompare l’ex campione (Di venerdì 30 aprile 2021) E’ venuto a mancare un grande campione improvvisamente, lasciando tutti sotto shock, per la prematurità della sua scomparsa: era giovanissimo. Ecco i dettagli della vicenda. Oggi è una giornata molto… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 30 aprile 2021) E’ venuto a mancare un grandeimprovvisamente, lasciando tutti sotto shock, per la prematurità della sua scomparsa: era giovanissimo. Ecco i dettagli della vicenda. Oggi è una giornata molto… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

matteosalvinimi : Infinita tristezza per questa notizia, lo sport italiano è in lutto. Un pensiero e, per chi crede, una preghiera pe… - ladyonorato : Alle condoglianze per un lutto terribile come questo unisco la solidarietà per lo scandalo delle mancate sepolture.… - marisavillani : RT @matteosalvinimi: Infinita tristezza per questa notizia, lo sport italiano è in lutto. Un pensiero e, per chi crede, una preghiera per F… - moriggi : RT @matteosalvinimi: Infinita tristezza per questa notizia, lo sport italiano è in lutto. Un pensiero e, per chi crede, una preghiera per F… - mogicrz : RT @matteosalvinimi: Infinita tristezza per questa notizia, lo sport italiano è in lutto. Un pensiero e, per chi crede, una preghiera per F… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto terribile Lutto nel canottaggio: morto a 26 anni Filippo Mondelli, campione del mondo nel 2018 Lo sport azzurro, stordito dalla notizia, in lutto. E un dolore durissimo da raccontare quello per la morte di Filippo Mondelli, giovane campione ...quali ambiva prima di esser fermato dalla terribile ...

Sport italiano in lutto, il campione stroncato da un tumore a 27 anni: 'Era un vero guerriero' Il Coni, in segno di lutto, ha issato le bandiere a mezz'asta. Nato a Como il 18 giugno del 1994, ... Nel gennaio 2020 la terribile diagnosi, un osteosarcoma al ginocchio sinistro. Filippo Mondelli è ...

Scottie Pippen, terribile lutto: figlio Antron morto a 33 anni Adnkronos Mondelli, addio a un guerriero L'acqua oggi ci ha assestato una tremenda giornata. Se n'è andato un ragazzo d'oro, in tutti i sensi. Filippo Mondelli aveva solo 26 anni. Faceva il canottiere, e sarebbe stato in barca a Tokyo. Il ca ...

Tragedia Mondelli, campione azzurro stroncato a 27 anni ROMA. – Lo sport azzurro, stordito dalla notizia, é in lutto. É un dolore durissimo da raccontare quello per la morte di Filippo Mondelli, giovane campione del canottaggio, che avrebbe compiuto 27 ann ...

Lo sport azzurro, stordito dalla notizia, in. E un dolore durissimo da raccontare quello per la morte di Filippo Mondelli, giovane campione ...quali ambiva prima di esser fermato dalla...Il Coni, in segno di, ha issato le bandiere a mezz'asta. Nato a Como il 18 giugno del 1994, ... Nel gennaio 2020 ladiagnosi, un osteosarcoma al ginocchio sinistro. Filippo Mondelli è ...L'acqua oggi ci ha assestato una tremenda giornata. Se n'è andato un ragazzo d'oro, in tutti i sensi. Filippo Mondelli aveva solo 26 anni. Faceva il canottiere, e sarebbe stato in barca a Tokyo. Il ca ...ROMA. – Lo sport azzurro, stordito dalla notizia, é in lutto. É un dolore durissimo da raccontare quello per la morte di Filippo Mondelli, giovane campione del canottaggio, che avrebbe compiuto 27 ann ...