Lutto nello sport | addio a Filippo Mondelli | aveva solo 27 anni

Advertising

repubblica : ?? Lutto nello sport: morto Filippo Mondelli, mondiale di canottaggio nel 2018 nel quattro di coppia. A giugno avreb… - News_24it : Il covid stamane si è portato via Roberto Napoleoni e Sabaudia piange una nuova vittima. 53 anni, ma ancora giovane… - _mau_ra : RT @repubblica: ?? Lutto nello sport: morto Filippo Mondelli, mondiale di canottaggio nel 2018 nel quattro di coppia. A giugno avrebbe compi… - IFlck : RT @repubblica: ?? Lutto nello sport: morto Filippo Mondelli, mondiale di canottaggio nel 2018 nel quattro di coppia. A giugno avrebbe compi… - scopellitr : RT @repubblica: ?? Lutto nello sport: morto Filippo Mondelli, mondiale di canottaggio nel 2018 nel quattro di coppia. A giugno avrebbe compi… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nello

IL TELEGRAFO Livorno

sport comasco e azzurro per la scomparsa a 26 anni di Filippo Mondelli. Il canottiere cernobbiese da oltre anno era stato colpito da una grave patologia, ma non si era mai arreso e con ...e recessione ( Nomadland ), le conseguenze della malattia ( The Father e Sound of Metal ), ... Joan Crawford compresa, Joan Blondell e Bette Davis sentenziavano: "Cinquant'annispettacolo e ...Lutto al Suor Orsola Benincasa: Angelo muore a 21 anni - Il giovane, originario di Portici, è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari ...Addio al campione di canottaggio Filippo Mondelli. Lo sportivo azzurro aveva solo 27 anni ed ha perso la battaglia contro la malattia ...