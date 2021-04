Lutto nel mondo dello sport: il giovane calciatore è morto a soli 23 anni (Di giovedì 29 aprile 2021) Sconvolta la città di Bellizzi, in provincia di Salerno, dopo la notizia della morte a soli 23 anni di Vittorio Mercadante. Il giovane, molto conosciuto in città anche per la sua attività come calciatore, ha accusato un improvviso malore ed è deceduto poco dopo. Sarà poi un medico legale a stabilire le cause che hanno portato al malore ed al decesso del giovane. La notizia del suo decesso è stata annunciata dalla società calcistica ASD Montecorvino Rovella, dove il giovane militava. "Profondamente sconvolta, la società si trova costretta a comunicare che è scomparso il calciatore Vittorio Mercadante", si legge nella nota pubblicata. "Ragazzo straordinario, disponibile in campo e fuori. La società, ancora sotto shock, nelle figure dei Presidenti Angelo ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 29 aprile 2021) Sconvolta la città di Bellizzi, in provincia di Salerno, dopo la notizia della morte a23di Vittorio Mercadante. Il, molto conosciuto in città anche per la sua attività come, ha accusato un improvviso malore ed è deceduto poco dopo. Sarà poi un medico legale a stabilire le cause che hanno portato al malore ed al decesso del. La notizia del suo decesso è stata annunciata dalla società calcistica ASD Montecorvino Rovella, dove ilmilitava. "Profondamente sconvolta, la società si trova costretta a comunicare che è scomparso ilVittorio Mercadante", si legge nella nota pubblicata. "Ragazzo straordinario, disponibile in campo e fuori. La società, ancora sotto shock, nelle figure dei Presidenti Angelo ...

repubblica : ?? Lutto nello sport: morto Filippo Mondelli, mondiale di canottaggio nel 2018 nel quattro di coppia. A giugno avreb… - Agenzia_Ansa : Sport italiano in lutto: è morto Filippo Mondelli, campione del mondo di canottaggio nel 2018 nel quattro di coppia… - TgrRai : Lo sport italiano in lutto per la morte del 27enne Filippo #Mondelli, campione del mondo di canottaggio nel 2018 ne… - ilnonnosimpson : RT @TgrRai: Lo sport italiano in lutto per la morte del 27enne Filippo #Mondelli, campione del mondo di canottaggio nel 2018 nel quattro di… - ilnonnosimpson : RT @repubblica: ?? Lutto nello sport: morto Filippo Mondelli, mondiale di canottaggio nel 2018 nel quattro di coppia. A giugno avrebbe compi… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel morto Filippo Mondelli, lutto nel mondo dello sport: la tragica notizia appena arrivata ... il podio per ben quattro volte ai campionati europei, tredici medaglia alle gare internazionali e quindi a quelle italiane, il buon Mondelli è una vera e propria leggenda nel mondo dello sport. Un ...

Muore a 26 anni Filippo Mondelli, campione di canottaggio per un tumore Il mondo dello sport e degli appassionati di canottaggio ,nello specifico, sono in lutto per la morte di Filippo Mondelli, grande campione di questa disciplina nel 2018 che ha perso la sua battaglia contro il tumore alla gamba. Il giovane che faceva parte della squadra atleti del ...

Lutto nel calcio in Campania, Vittorio stroncato da un malore a 23 anni Il Fatto Vesuviano Morto a 26 anni Filippo Mondelli, campione del mondo di canottaggio ROMA - Canottaggio italiano in lutto per la morte a soli 26 anni di Filippo Mondelli, campione del mondo con il 4 di coppia nel 2018. Lo annuncia la Federcanottaggio. Mondelli, che faceva parte in quo ...

Morto a 26 anni Filippo Mondelli, ex campione del mondo di canottaggio Sport italiano in lutto. È morto Filippo Mondelli, campione del mondo di canottaggio nel 2018 nel quattro di coppia.

