Lutto nel mondo dello sport | è morto Filippo Mondelli

Tragica notizia per il mondo dello sport, con la morte di Filippo Mondelli, scomparso giovanissimo: un brutto malattia lo ha portato via Una tragica notizia sconvolge il mondo dello sport e tutti coloro che seguivano e conoscevano il talento e la bravura del campione di canottaggio Filippo Mondelli, purtroppo scomparso giovanissimo.

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Muore a 26 anni Filippo Mondelli, campione di canottaggio per un tumore Il mondo dello sport e degli appassionati di canottaggio ,nello specifico, sono in lutto per la morte di Filippo Mondelli, grande campione di questa disciplina nel 2018 che ha perso la sua battaglia contro il tumore alla gamba. Il giovane che faceva parte della squadra atleti del ...

Addio a Filippo Mondelli: campione del mondo nel canottaggio ...e del canottaggio è in lutto per la prematura scomparsa di Filippo Mondelli . L'atleta che avrebbe compiuto 27 anni il prossimo 18 giugno, divenne campione del mondo il 15 settembre del 2018 nel ...

Lutto nel calcio in Campania, Vittorio stroncato da un malore a 23 anni Il Fatto Vesuviano A 21enne muore per un infarto: il Suor Orsola ferma i corsi per Angelo Un'altra tragedia, un'altra vita spezzata troppo presto, sconvolge il Comune di Portici, in provincia di Napoli. Aveva 21 anni Angelo Nocerino ...

Morto a 26 anni Filippo Mondelli, campione del mondo di canottaggio ROMA - Canottaggio italiano in lutto per la morte a soli 26 anni di Filippo Mondelli, campione del mondo con il 4 di coppia nel 2018. Lo annuncia la Federcanottaggio. Mondelli, che faceva parte in quo ...

