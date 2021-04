Luna Park è la nuova fiction di Netflix (Di giovedì 29 aprile 2021) Simona Tabasco e Lia Grieco in Luna Park Netflix annuncia Luna Park, una nuova serie originale italiana, prodotta da Fandango, il cui debutto è previsto entro la fine del 2021 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Nella Roma degli anni ‘60, sullo sfondo della Dolce Vita, l’incontro fra una giovane giostraia e una ragazza della Roma bene porta due famiglie, agli antipodi tra di loro, a guardarsi indietro per fare chiarezza sul proprio futuro. Nel Luna Park si alternano e si intrecciano i destini di diverse generazioni, in un percorso fatto di intrighi e segreti ma anche di nuovi e inaspettati amori. La serie, in 6 episodi, è creata e scritta da Isabella Aguilar (Baby, The Place) e vede dietro la macchina da presa Leonardo D’Agostini (Nastro ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 29 aprile 2021) Simona Tabasco e Lia Grieco inannuncia, unaserie originale italiana, prodotta da Fandango, il cui debutto è previsto entro la fine del 2021 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Nella Roma degli anni ‘60, sullo sfondo della Dolce Vita, l’incontro fra una giovane giostraia e una ragazza della Roma bene porta due famiglie, agli antipodi tra di loro, a guardarsi indietro per fare chiarezza sul proprio futuro. Nelsi alternano e si intrecciano i destini di diverse generazioni, in un percorso fatto di intrighi e segreti ma anche di nuovi e inaspettati amori. La serie, in 6 episodi, è creata e scritta da Isabella Aguilar (Baby, The Place) e vede dietro la macchina da presa Leonardo D’Agostini (Nastro ...

Advertising

NetflixIT : ? La Dolce Vita ? La magia del luna park di Roma ? I costumi anni ’60 ? Intreccio di segreti e destini… - Think_movies : “Luna Park”: annunciata da Netflix la nuova serie originale prodotta da Fandango - AlicePenzavalli : RT @APmagazineit: Netflix annuncia Luna Park, serie con Simona Tabasco e Lia Grieco, in uscita entro la fine del 2021. #LunaPark #Netflix… - APmagazineit : Netflix annuncia Luna Park, serie con Simona Tabasco e Lia Grieco, in uscita entro la fine del 2021. #LunaPark… - barbara15966503 : @repubblica Beh mi pare un po’ diverso un luna park da un museo o un cinema e non parlo culturalmente ma per la “qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Luna Park Covid, Luna Park, venerdì protesta in tangenziale: 'Fateci riaprire prima del primo luglio' La decisione di posticipare la nostra riapertura al 1° luglio è una condanna al fallimento per centinaia e centinaia di imprese, che hanno bisogno di almeno un mese per organizzare un luna park, per ...

Covid, Luna Park, venerdì protesta in tangenziale: "Fateci riaprire prima del primo luglio" La decisione di posticipare la nostra riapertura al 1° luglio è una condanna al fallimento per centinaia e centinaia di imprese, che hanno bisogno di almeno un mese per organizzare un luna park, per ...

Covid: Luna park, domani la protesta sulle tangenziali - ViaggiArt Agenzia ANSA Luna Park è la nuova fiction di Netflix Netflix annuncia Luna Park, una nuova serie originale italiana, prodotta da Fandango, il cui debutto è previsto entro la fine del 2021 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Nella Roma degli an ...

Lia Grieco Netflix annuncia Luna Park, una nuova serie originale italiana, prodotta da Fandango, il cui debutto è previsto entro la fine del 2021 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Nella Roma degli an ...

La decisione di posticipare la nostra riapertura al 1° luglio è una condanna al fallimento per centinaia e centinaia di imprese, che hanno bisogno di almeno un mese per organizzare un, per ...La decisione di posticipare la nostra riapertura al 1° luglio è una condanna al fallimento per centinaia e centinaia di imprese, che hanno bisogno di almeno un mese per organizzare un, per ...Netflix annuncia Luna Park, una nuova serie originale italiana, prodotta da Fandango, il cui debutto è previsto entro la fine del 2021 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Nella Roma degli an ...Netflix annuncia Luna Park, una nuova serie originale italiana, prodotta da Fandango, il cui debutto è previsto entro la fine del 2021 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Nella Roma degli an ...