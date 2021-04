Luigi Bergamin, ex membro dei Proletari armati per il comunismo, si è costituito a Parigi: era ricercato in seguito alla richiesta di estradizione da parte dell’Italia (Di giovedì 29 aprile 2021) Giovedì 29 aprile Luigi Bergamin, ex membro del gruppo terroristico di estrema sinistra Proletari armati per il comunismo, si è costituito a Parigi, in Francia, dove era ricercato da mercoledì in seguito alla richiesta di estradizione avanzata dalle autorità italiane Leggi su ilpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Giovedì 29 aprile, exdel gruppo terroristico di estrema sinistraper il, si è, in Francia, dove erada mercoledì indiavanzata dalle autorità italiane

