Luciano Pavarotti | 60 anni fa il debutto con La Bohème L’eredità artistica del Maestro oggi

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 29 aprile 2021) Sessantafa, il 29 aprile 1961, la lirica italiana e mondiale vedeva affacciarsi sul proscenio il modenese. Ancora nessuno sapeva che “Big” (come sarà chiamatodopo) sarebbe diventato uno dei più grandi tenori di tutti i tempi. Eppure in molti, quella sera al Teatro Municipale di Reggio Emilia, compresero che quel ragazzo di 25aveva davanti a sé il cammino dorato del successo.debuttò nel ruolo di Rodolfo con Ladi Giacomo Puccini. Da lì in poi una carriera impressionante, per decenni, fino a pochiprima della sua morte avvenuta nel 2007. Una vita professionale efatta di interpretazioni straordinarie e della partecipazione a 1.266 ...