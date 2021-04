Lucia Azzolina ad Accordi&Disaccordi Nove | “Polemica sul coprifuoco? Manovra politica creata ad hoc da Matteo Salvini”

(Di giovedì 29 aprile 2021) “Lasulalle 22? Quello è un dibattito creato ad hoc da, una. Il problema è che deve scontrarsi con Giorgia Meloni che sale nei sondaggi mentre lui scende. Così la deputata M5S ed ex ministro dell’Istruzioneospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su. “Nel decreto non c’è scritto assolutamente che ildebba durare fino al 31 luglio – ha precisato l’ex ministra – I governi, sia il precedente, sia questo procedono per gradualità. Sarebbe da folli pensare di fare le misure da qua a tre mesi credendo che saranno le stesse, perché ...

"Bisogna che non si faccia con Conte quello che è stato fatto con Luigi Di Maio ed evitare gli stessi errori del passato". E' il pensiero espresso dai deputati M5S,e Stefano Buffagni, nel corso di una diretta Facebook congiunta."Il M5S deve svegliarsi un po', dobbiamo tornare a essere uniti, una testuggine". Lo ha detto il deputato M5S, Stefano Buffagni, durante una diretta Facebook tenuta insieme a. "I panni sporchi si lavino in casa. Bisogna rispondere alle persone. C'è gente che ha preso 600 euro di cassa integrazione e ha gli affitti da pagare, ci sono le aziende da aiutare ...“La polemica sul coprifuoco alle 22? Quello è un dibattito creato ad hoc da Salvini, una manovra politica. Il problema è che deve scontrarsi con Giorgia Meloni che sale nei sondaggi mentre lui scende.La presidente del Senato Casellati è stata oggetto di un’inchiesta di “la Repubblica” per i 124 voli di Stato effettuati in un anno per evitare il Covid.