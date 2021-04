Lucca: “Lavoro ogni giorno al top, ecco come sto. Palermo, esultanze e playoff, dico tutto” (Di giovedì 29 aprile 2021) Presente e futuro di Lorenzo Lucca.Terminale offensivo dall'imponente statura e rimarchevole prestanza atletica, il gigante buono ha impattato con straordinaria personalità la sua prima stagione nel calcio professionistico. Tredici gol realizzati ad impreziosire una parabola evolutiva trasversale, cadenzata da progressi costanti sotto il profilo tecnico, tattico e mentale. Il bomber rosanero è desideroso di tornare disponibile in vista dei playoff, come confermato nel corso dell'intervista rilasciata a "Siamo Aquile" in onda su Trm."Sto benissimo, sto lavorando giorno per giorno per cercare di rientrare con il gruppo. Da ora in poi dovremo pensare partita dopo partita perchè adesso ci aspetta una gara molto importante in quel di Francavilla, dove purtroppo io non potrò esserci. Vogliamo giocarci le ... Leggi su mediagol (Di giovedì 29 aprile 2021) Presente e futuro di Lorenzo.Terminale offensivo dall'imponente statura e rimarchevole prestanza atletica, il gigante buono ha impattato con straordinaria personalità la sua prima stagione nel calcio professionistico. Tredici gol realizzati ad impreziosire una parabola evolutiva trasversale, cadenzata da progressi costanti sotto il profilo tecnico, tattico e mentale. Il bomber rosanero è desideroso di tornare disponibile in vista deiconfermato nel corso dell'intervista rilasciata a "Siamo Aquile" in onda su Trm."Sto benissimo, sto lavorandoperper cercare di rientrare con il gruppo. Da ora in poi dovremo pensare partita dopo partita perchè adesso ci aspetta una gara molto importante in quel di Francavilla, dove purtroppo io non potrò esserci. Vogliamo giocarci le ...

Advertising

WiAnselmo : Lucca: 'Lavoro ogni giorno al top, ecco come sto. #Palermo, esultanze e playoff, dico tutto' - Mediagol : Lucca: 'Lavoro ogni giorno al top, ecco come sto. #Palermo, esultanze e playoff, dico tutto' - panchetti101 : RT @CislToscana: Primo Maggio: i segretari di @cgiltoscana @CislToscana e @uiltoscana sabato in tre luoghi simbolo del lavoro. Cerza (Cisl… - malveri : RT @CislToscana: Primo Maggio: i segretari di @cgiltoscana @CislToscana e @uiltoscana sabato in tre luoghi simbolo del lavoro. Cerza (Cisl)… - MGualtierotti : RT @CislToscana: Primo Maggio: i segretari di @cgiltoscana @CislToscana e @uiltoscana sabato in tre luoghi simbolo del lavoro. Cerza (Cisl… -