«Luca», tutto quel che sappiamo sul nuovo film Pixar (Di giovedì 29 aprile 2021) Le note de Il Gatto e la Volpe aprono il trailer di Luca, primo film Disney Pixar ad essere ambientato in Italia. Due ragazzini si muovono sulla musica, riflesso di quel che la voce di Edoardo Bennato porta con sé. «Ho sempre amato Il Gatto e la Volpe di Edoardo Bennato, è una canzone con cui sono cresciuto. È un brano degli anni Settanta, quindi di un periodo successivo rispetto alla fine degli anni Cinquanta, inizio anni Sessanta in cui è ambientato il film. Sono però felice di aver fatto questa eccezione perché è una canzone che mi ha sempre trasmesso il senso dello stare insieme, dell'amicizia, e in quest'ottica mi sembra che Luca e Alberto abbiano delle similitudini con il gatto e la volpe, due amici che si cacciano sempre insieme nei guai. Sono anche contento di aver potuto inserire nel film un piccolo omaggio a Pinocchio attraverso questa canzone», ha dichiarato Enrico Casarosa, regista della pellicola, spiegando come Luca, di cui il trailer ha anticipato atmosfere e colori, voglia restituire la profondità di un rapporto senza confini.

