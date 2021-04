Lost Soul Aside per PS5 annunciato ufficialmente (Di giovedì 29 aprile 2021) Lo sviluppatore UltiZero ha ufficialmente confermato la versione PS5 di Lost Soul Aside durante la conferenza di Sony dedicata agli sviluppatori cinesi. All'inizio di questa settimana, il gioco di ruolo d'azione in stile Devil May Cry è stato nuovamente svelato con 18 minuti di nuovo gameplay in esecuzione su PlayStation 5. Sebbene fosse già confermato che il gioco sarebbe arrivato su PlayStation diversi anni fa, Sony e lo sviluppatore di Lost Soul Aside hanno ora annunciato ufficialmente la versione PS5. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 aprile 2021) Lo sviluppatore UltiZero haconfermato la versione PS5 didurante la conferenza di Sony dedicata agli sviluppatori cinesi. All'inizio di questa settimana, il gioco di ruolo d'azione in stile Devil May Cry è stato nuovamente svelato con 18 minuti di nuovo gameplay in esecuzione su PlayStation 5. Sebbene fosse già confermato che il gioco sarebbe arrivato su PlayStation diversi anni fa, Sony e lo sviluppatore dihanno orala versione PS5. Leggi altro...

