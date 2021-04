LOL – Chi ride è fuori: Pio e Amedeo conduttori? «Abbiamo rifiutato» (Di giovedì 29 aprile 2021) Intervistati da Libero per parlare del successo di Felicissima Sera, Pio e Amedeo hanno rivelato di essere stati contattati da Amazon per condurre LOL – Chi ride è fuori. Fedez e Mara, quindi, non sono stati confermati per la seconda stagione? Chi ci sarà al loro posto? Non tutto è come sembra, scopriamo insieme le dichiarazioni dei due comici. Leggi anche: LOL... Leggi su donnapop (Di giovedì 29 aprile 2021) Intervistati da Libero per parlare del successo di Felicissima Sera, Pio ehanno rivelato di essere stati contattati da Amazon per condurre LOL – Chi. Fedez e Mara, quindi, non sono stati confermati per la seconda stagione? Chi ci sarà al loro posto? Non tutto è come sembra, scopriamo insieme le dichiarazioni dei due comici. Leggi anche: LOL...

