Lo studio inglese: le mascherine di stoffa a tre strati sono efficaci come quelle chirurgiche (Di giovedì 29 aprile 2021) Una buona notizia che ci rende sereni e salvaguarda la nostra salute: le mascherine di stoffa a tre strati ben aderenti sono efficaci tanto quanto le mascherine chirurgiche nel ridurre la trasmissione

Ultime Notizie dalla rete : studio inglese Lo studio inglese: le mascherine di stoffa a tre strati sono efficaci come quelle chirurgiche outstream Nel nuovo studio i ricercatori descrivono in dettaglio il modo in cui le goccioline di saliva vengono catturate e filtrate nelle mascherine di stoffa. Il team ha così scoperto che, in ...

Lo studio inglese: le mascherine di stoffa a tre strati sono efficaci come quelle chirurgiche Nello studio i ricercatori descrivono in dettaglio il modo in cui le goccioline di saliva vengono catturate e filtrate nelle mascherine di stoffa.

