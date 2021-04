Lo Stato Sociale con AIL per Canzoni Per La Ricerca: crowdfunding e concerto in streaming (Di giovedì 29 aprile 2021) Lo Stato Sociale con AIL per Canzoni Per La Ricerca, una campagna di crowdfunding e un concerto acustico in streaming della band, in programma venerdì 30 aprile. Il concerto sarà trasmesso dalle ore 18.00 sulla piattaforma Twitch e in Emilia Romagna su Lepida TV – canale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky. L’iniziativa Canzoni per la Ricerca è nata per ricordare Mario, un amico del gruppo scomparso per una leucemia e al quale la band ha dedicato il brano Equazione. I fondi raccolti, attraverso l’iniziativa, saranno destinati alla Ricerca Scientifica, ai giovani medici e biologi impegnati a Bologna nell’Istituto di Ematologia L. e A. Seràgnoli, in cui Mario è Stato seguito, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) Locon AIL perPer La, una campagna die unacustico indella band, in programma venerdì 30 aprile. Ilsarà trasmesso dalle ore 18.00 sulla piattaforma Twitch e in Emilia Romagna su Lepida TV – canale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky. L’iniziativaper laè nata per ricordare Mario, un amico del gruppo scomparso per una leucemia e al quale la band ha dedicato il brano Equazione. I fondi raccolti, attraverso l’iniziativa, saranno destinati allaScientifica, ai giovani medici e biologi impegnati a Bologna nell’Istituto di Ematologia L. e A. Seràgnoli, in cui Mario èseguito, ...

