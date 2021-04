Lo sfogo di Beppe Grillo usato per dividerlo da Conte. Pochi big M5S hanno preso le parti del fondatore. Dopo Casaleggio c’è chi spera in un altro divorzio (Di giovedì 29 aprile 2021) La vicenda del presunto stupro del figlio dell’elevato, ricorda il titolo di un film di parecchi anni fa, Chi ha incastrato Roger Rabbit? C’è qualcuno che ciurla nel manico per seminare zizzania al fine di ottenere uno scopo politico e cioè allontanare Giuseppe Conte da Beppe Grillo? BRUTTA PAGINA. La domanda non è complottista e tanto meno peregrina alla luce della densa salamoia di veleni in cui sembra essersi trasformato negli ultimi tempi il Movimento. Come abbiamo più volte scritto, sono molte le tensioni che attraversano i Cinque Stelle: la traumatica separazione da Casaleggio e le richieste economiche, i parlamentari espulsi, le trame per abolire la regola che vieta il secondo mandato, la persistenza nostalgica – vedi Alessandro Di Battista – di un inizio mitologico ormai perso con le accuse di cedere al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 29 aprile 2021) La vicenda del presunto stupro del figlio dell’elevato, ricorda il titolo di un film di parecchi anni fa, Chi ha incastrato Roger Rabbit? C’è qualcuno che ciurla nel manico per seminare zizzania al fine di ottenere uno scopo politico e cioè allontanare Giuseppeda? BRUTTA PAGINA. La domanda non è complottista e tanto meno peregrina alla luce della densa salamoia di veleni in cui sembra essersi trasformato negli ultimi tempi il Movimento. Come abbiamo più volte scritto, sono molte le tensioni che attraversano i Cinque Stelle: la traumatica separazione dae le richieste economiche, i parlamentari espulsi, le trame per abolire la regola che vieta il secondo mandato, la persistenza nostalgica – vedi Alessandro Di Battista – di un inizio mitologico ormai perso con le accuse di cedere al ...

