LIVE Manchester United-Roma, Europa League in DIRETTA: giallorossi a Old Trafford col trio offensivo Pellegrini-Dzeko-Mkhitaryan (Di giovedì 29 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.10 Ecco quindi le formazioni ufficiali del matchManchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani. Allenatore: Ole Gunnar SolskjaerRoma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Smalling; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. 20.02 I Red Devils rispondono con Cavani e Rashford davanti, Bruno Fernandes in supporto: ??????! Here's your #MUFC XI for tonight's #UEL semi-final — Manchester United (@ManUtd) April 29, 2021 20.00 È il momento delle lineup della Roma Poche sorprese in casa Roma con Dzeko al centro ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.10 Ecco quindi le formazioni ufficiali del match(4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani. Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer(3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Smalling; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola;. 20.02 I Red Devils rispondono con Cavani e Rashford davanti, Bruno Fernandes in supporto: ??????! Here's your #MUFC XI for tonight's #UEL semi-final —(@ManUtd) April 29, 2021 20.00 È il momento delle lineup dellaPoche sorprese in casaconal centro ...

