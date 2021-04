LIVE Manchester United-Roma 6-2, Europa League in DIRETTA: i Red Devils dilagano in casa ipotecando la finale. Decisivi Bruno Fernandes e Cavani. Pagelle e highlights (Di giovedì 29 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa DIRETTA LIVE. Buon proseguimento di serata con OA Sport. LE Pagelle DEL MATCH Manchester United (4-2-3-1): De Gea 6; Wan-Bissaka 6, Lindelof 5, Maguire 6, Shaw 6; McTominay 6, Fred 6,5 (dall’83’ Matic sv); Rashford 6 (dal 77? Greenwood 7), Bruno Fernandes 7,5 (dall’89 Mata sv), Pogba 7; Cavani 8. Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer 8 Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 6 (dal 28? Mirante 5); Ibanez 5, Cristante 6, Smalling 5,5; Karsdorp 6, Diawara 5, Veretout sv (dal 5? Villar 4,5), Spinazzola 7 (dal 37? Bruno Peres 4,5); Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 6; Dzeko 6. Allenatore: Paulo Fonseca 5,5 Al ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento di serata con OA Sport. LEDEL MATCH(4-2-3-1): De Gea 6; Wan-Bissaka 6, Lindelof 5, Maguire 6, Shaw 6; McTominay 6, Fred 6,5 (dall’83’ Matic sv); Rashford 6 (dal 77? Greenwood 7),7,5 (dall’89 Mata sv), Pogba 7;8. Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer 8(3-4-2-1): Pau Lopez 6 (dal 28? Mirante 5); Ibanez 5, Cristante 6, Smalling 5,5; Karsdorp 6, Diawara 5, Veretout sv (dal 5? Villar 4,5), Spinazzola 7 (dal 37?Peres 4,5); Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 6; Dzeko 6. Allenatore: Paulo Fonseca 5,5 Al ...

