LIVE Manchester United-Roma 5-2 | Europa League in DIRETTA | dilagano gli inglesi che trovano il gol anche con Pogba

Advertising

SkySport : Manchester United-Roma 1-2 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE - ManUtdMEN : GOAL! CAVANI! 3-2!! #MUFC #UEL - CalcioPillole : Crollo giallorosso ?? Il Manchester dilaga con Cavani, Bruno Fernandes e Pogba: 5-2. Segui la diretta su CIP ????… - siamo_la_Roma : ? 5-2 dello #United ? In gol anche #Pogba #ASRoma - siamo_la_Roma : ? Quarto gol dello #United ? Bruno #Fernandes dal dischetto #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Manchester

26'st GOLUNITED : rigore assegnato. E dilaga, adesso, ilUnited. Bruno Fernades dal dischetto non sbaglia. Non lo fa mai. Spiazzato Mirante.UNITED - ROMA 5 - 29' e 71' rig. Bruno Fernandes (M), 15' rig. Pellegrini (R), 34' Dzeko (R), 48' e 64' Cavani (M), 75' Pogba (M)UNITED (4 - 2 - 3 - 1): De Gea; Wan - ...Semifinale di andata a Old Trafford tra Manchester United e Roma: giallorossi in vantaggio a fine primo tempo, terminate le sostituzioni per Fonseca. United che dilaga nella ripresa ...The rebound continues for big events here in Middle Tennessee, especially when it comes to live music. Major music events are coming up in the next few months, including the 4th of July plans in ...