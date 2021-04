LIVE Manchester United-Roma 2-2 | Europa League in DIRETTA | Cavani riagguanta i giallorossi in apertura di ripresa

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60? Tracciante splendido di Karsdorp per Pellegrini: il capitano non se la sente di tirare, ma sbaglia a mettere la palla in mezzo per un Dzeko marcatissimo. Il bosniaco cerca la sponda per Smalling: l’inglese impatta spedendo alto. 59? Karsdorp con un cross tesissimo: McTominay rischia l’autorete salvandosi in angolo. 57? Altra azione avvolgente del: Ibanez e Smalling salvano, con il secondo che si prende anche una preziosa punizione. 55? Pellegrini allontana. 55? Assedio: Ibanez mette in angolo salvando sulla Trivela di Bruno Fernandes 53? Discesa di Shaw sulla sinistra che infila Karsdorp mettendo un tracciante arretrato per: il centravanti sudamericano, da buona posizione, spedisce alle stelle. 51? Ora ad essere ammonito è lo stesso ...