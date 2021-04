LIVE Manchester United-Roma 1-2 | Europa League in DIRETTA | si va al riposo! Giallorossi avanti grazie a Pellegrini e Dzeko | ma preoccupano gli infortuni e i cambi

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATORNIAMO IN CRONACA PER LA RIPRESA. In un primo tempo a dir poco convulso, laè in vantaggio. I capitolini hanno ribaltato il risultato, dopo aver subito il gol di Bruno Fernandes,alle reti di(su rigore) e. A preoccupare iperò è il capitolo sostituzioni e: a causa dei problemi fisici di Veretout, Pau Lopez e Spinazzola, Fonseca è stato costretto a sprecare tree tre differenti slot esaurendo le sue possibilità dianche nella ripresa. 45’+5? SI VA AL1-2. 45+5? MIRACOLI DI MIRANTE E SMALLING! Ibanez con un passaggio ...