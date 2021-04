LIVE Manchester United-Roma 1-1, Europa League in DIRETTA: dopo Veretout anche Pau Lopez è costretto ad abbandonare il campo. Giallorossi incerottati alla mezz’ora (Di giovedì 29 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32? Cristante di testa…allontana. 32? Spunto di Pogba sul lato corto dell’area di rigore, zona di sinistra: Smalling lo stende, l’arbitro fischia una punizione che è praticamente un corner corto per i Red Devils. 31? Dzeko subisce fallo da Maguire in mezzo al campo. Punizione per i Giallorossi. 30? Scocca la mezz’ora. 29? Discesa illuminante di Spinazzola che taglia il campo in due servendo Karsdorp. Arriva il cross dell’olandese ma Maguire è pronto ad allontanare. 28? I sanitari visitano Pau Lopez, che però è costretto a uscire: entra Mirante, all’esordio in questa edizione dell’Europa League. 25? dopo una bella parata su un tiro piazzato e a giro di Pogba, ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA32? Cristante di testa…allontana. 32? Spunto di Pogba sul lato corto dell’area di rigore, zona di sinistra: Smalling lo stende, l’arbitro fischia una punizione che è praticamente un corner corto per i Red Devils. 31? Dzeko subisce fallo da Maguire in mezzo al. Punizione per i. 30? Scocca la. 29? Discesa illuminante di Spinazzola che taglia ilin due servendo Karsdorp. Arriva il cross dell’olandese ma Maguire è pronto ad allontanare. 28? I sanitari visitano Pau, che però èa uscire: entra Mirante, all’esordio in questa edizione dell’. 25?una bella parata su un tiro piazzato e a giro di Pogba, ...

