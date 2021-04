LIVE Manchester United-Roma 1-0 | Europa League in DIRETTA | inglesi subito in vantaggio col gol di Bruno Fernandes

(Di giovedì 29 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11? Continua ad attaccare lo: ora arriva un corner per gli uomini di Solskjær. Palla allontanata da Cristante, che alleggerisce. 9?1-0! Imbeccata vincente del duo Pogba-Cavani, con l’uruguaiano che pesca il portoghese solo davanti a Pau Lopez. Pallonetto vincente del trequartista che supera il portiere giallorosso portando ini suoi. 9? Pellegrini rimpalla Shaw, che aveva tentato di far partire un cross dal settore di sinistra. 7? La ripartita sembra essere ripartita dopo un attimo di nuovo adattamento alla mossa (obbligata) dei giallorossi. 5? E C’E IL CAMBIO! Esce Veretout: entra Villar. Il francese deve abbandonare la sfida. 4? Attenzione! Jordan Veretout ...

FORMAZIONI UFFICIALIUNITED (4 - 2 - 3 - 1): de Gea; Wan - Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw; Fred, McTominauly; Pogba; Bruno Fernandes, Rashford; Cavani. Allenatore: Solskjaer. ROMA (3 - 4 ...Pinto prima della sfida alUnited :'Partita importante per noi ma anche per il calcio italiano. Ci aspettiamo una gara difficile, ma sappiamo anche che è solamente la prima delle due. Siamo concentrati per fare un ...La squadra di Fonseca torna protagonista in Europa League: alle 21 la sfida con il Manchester Utd Tutto in 180 minuti, partendo da questa sera, per dare forma ad un sogno e mettere nell’itinerario del ...È arrivato il giorno della partita più importante della stagione della Roma, attesa questa sera all'Old Trafford per l'andata delle semifinali di Europa League contro il Manchester United, ultimo tren ...