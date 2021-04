LIVE Italia-Bielorussia pallamano in DIRETTA | in palio gli Europei | una partita per cambiare la storia!

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione di18.20 Mancano 40 minuti al via, le due formazioni stanno iniziando il riscaldamento. Buon pomeriggio amici di OA Sport, e benvenuti in questa nuovatestuale, che per l’occasione ci porterà al Centro Tecnico Federale di Chieti, per la sfida tra, valida per la quinta giornata delle Qualificazioni aglidi2022. Unacruciale per gli azzurri, che facendo punti rientrerebbero tra le migliori terze, con buone possibilità di passare il turno e partecipare alla fase finale, la prima dal 1998, quando il Bel Paese ospitò la manifestazione, sconfiggendo la Svezia futura ...