LIVE Italia-Bielorussia pallamano in DIRETTA: grande equilibrio al 20?, azzurri per fare la storia! (Di giovedì 29 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Italia-Bielorussia 21? Vailupau infallibile dai sette metri, 11-12. 20? Si sblocca Turkovic! Suo l’11-11. 20? Martini spreca, in contropiede segna Vailupau. Bielorussia di nuovo avanti 10-11. 19? Mengon si procura un altro tiro dai sette metri, segnato da Sonnerer! 10-10, assoluta parità. 18? Sonnerer tira fuori il coniglio dal cilindro! 9-10, Italia in partita 17? Bulzamini questa volta non va oltre la traversa, primo doppio vantaggio della Bielorussia. 8-10 16? Bokahn fa quello che vuole, e segna ancora da pivot. 8-9. 15? Di nuovo Bokhan tutto solo, ma è Martini a segnare sul ribaltamento. 8-8. 14? Bulzamini risponde ad Gayduchenko, 7-7. Partita equilibratissima. 13? Sette metri delicatissimo di Sonnerer, ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione di21? Vailupau infallibile dai sette metri, 11-12. 20? Si sblocca Turkovic! Suo l’11-11. 20? Martini spreca, in contropiede segna Vailupau.di nuovo avanti 10-11. 19? Mengon si procura un altro tiro dai sette metri, segnato da Sonnerer! 10-10, assoluta parità. 18? Sonnerer tira fuori il coniglio dal cilindro! 9-10,in partita 17? Bulzamini questa volta non va oltre la traversa, primo doppio vantaggio della. 8-10 16? Bokahn fa quello che vuole, e segna ancora da pivot. 8-9. 15? Di nuovo Bokhan tutto solo, ma è Martini a segnare sul ribaltamento. 8-8. 14? Bulzamini risponde ad Gayduchenko, 7-7. Partita equilibratissima. 13? Sette metri delicatissimo di Sonnerer, ...

