LIVE Italia-Bielorussia pallamano in DIRETTA: 16-16 a metà partita, azzurri per fare la storia! (Di giovedì 29 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Italia-Bielorussia 30? Sulla sirena Bokhan pareggia, ci aspetta un secondo tempo di fuoco! 30? KASAAAAA! E POI DAPIRAAAAAAN! 16-15! 29? Altro gol dai nove metri, cui risponde Kasa. 14-15. 28? Palla pazzesca di Mengon per Strappini, ma il pivot non conclude. 27? Ancora Ebner! Grande difesa degli azzurri su Bokhan, che scarica all’ala. Mimmo chiude lo specchio. 26? Primo gol in azzurro per Kasa! 13-14. 26? Allunga la Bielorussia, Samoila trova lo spazio. 25? EBNER! Sale in cattedra il portierone azzurro, che salva per due volte il risultato. 23? Si alza Kulak dai nove metri, 12-13. 22? SKATAR! Primo gol per il mancino, è il 12-12. 21? Vailupau infallibile dai sette metri, 11-12. 20? Si sblocca Turkovic! Suo l’11-11. 20? ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione di30? Sulla sirena Bokhan pareggia, ci aspetta un secondo tempo di fuoco! 30? KASAAAAA! E POI DAPIRAAAAAAN! 16-15! 29? Altro gol dai nove metri, cui risponde Kasa. 14-15. 28? Palla pazzesca di Mengon per Strappini, ma il pivot non conclude. 27? Ancora Ebner! Grande difesa deglisu Bokhan, che scarica all’ala. Mimmo chiude lo specchio. 26? Primo gol in azzurro per Kasa! 13-14. 26? Allunga la, Samoila trova lo spazio. 25? EBNER! Sale in cattedra il portierone azzurro, che salva per due volte il risultato. 23? Si alza Kulak dai nove metri, 12-13. 22? SKATAR! Primo gol per il mancino, è il 12-12. 21? Vailupau infallibile dai sette metri, 11-12. 20? Si sblocca Turkovic! Suo l’11-11. 20? ...

MiC_Italia : Spettacolo, #MiC: dal 26 aprile 2021, potranno riaprire in sicurezza teatri, sale da concerto, sale cinematografich… - LuigiBrugnaro : #Venezia può tornare a mostrare l'inestimabile patrimonio custodito nei #musei @visitmuve_it. ??Da lunedì 26 aprile… - fanpage : Speranza vieta l'ingresso in Italia a chi negli ultimi 15 giorni è stato in India - moonmamonn : RT @ktigerradio: D-2 al live delle @RBW_MAMAMOO su @livenowglobal??? Ticket disponibili sul sito di Live Now Italia a soli 10€ : https://t.… - Miczkooo : RT @ktigerradio: D-2 al live delle @RBW_MAMAMOO su @livenowglobal??? Ticket disponibili sul sito di Live Now Italia a soli 10€ : https://t.… -