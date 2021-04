LIVE – Italia-Bielorussia 9-10, Qualificazioni Europei pallamano: RISULTATO IN DIRETTA (Di giovedì 29 aprile 2021) La nazionale Italiana maschile di pallamano sfida a Chieti la Bielorussia nella quinta e penultima giornata nel gruppo di Qualificazioni ai prossimi Europei. La partita è in programma alle 19. Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE IL MATCH IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Italia-Bielorussia 9-10 18? – Sonnerer a segno, Italia che accorcia: 9-10 15? – Martini a segno con grande caparbietà, 8-8 12? – Bulzamini a segno, ma risponde subito anche Bokhan: 5-6 in favore degli ospiti 10? – Calano le percentuali al tiro dell’Italia, Bielorussia avanti 4-3 7? – ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) La nazionalena maschile disfida a Chieti lanella quinta e penultima giornata nel gruppo diai prossimi. La partita è in programma alle 19. Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE IL MATCH IN TV AGGIORNA LA9-10 18? – Sonnerer a segno,che accorcia: 9-10 15? – Martini a segno con grande caparbietà, 8-8 12? – Bulzamini a segno, ma risponde subito anche Bokhan: 5-6 in favore degli ospiti 10? – Calano le percentuali al tiro dell’avanti 4-3 7? – ...

