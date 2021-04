LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: Villella passa per primo al terzo GPM di giornata (Di giovedì 29 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.05 La salita in questione misura 5,2 chilometri e ha una pendenza media del 7,9%. 15.02 I corridori stanno per cominciare la salita di Mont-Crosin. 14.59 Steven Kruijswijk ha qualche problema e sta chiamando l’ammiraglia. 14.56 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Hermann Pernsteiner (Bahrain Victorious), Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma) Chris Hamilton (DSM), Davide Villella (Movistar), Jonathan Caicedo (EF Education-Nippo) e Rein Taaramae (Intermarché). 14.52 Anche il gruppo ha superato il terzo GPM di giornata. 14.49 Villella passa per primo anche al GPM di Bugnetes. 14.45 Tolhoek e Villella stanno provando a staccare gli altri fuggitivi. 14.41 Ora la situazione si è cristallizzata. 14.36 Siamo ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.05 La salita in questione misura 5,2 chilometri e ha una pendenza media del 7,9%. 15.02 I corridori stanno per cominciare la salita di Mont-Crosin. 14.59 Steven Kruijswijk ha qualche problema e sta chiamando l’ammiraglia. 14.56 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Hermann Pernsteiner (Bahrain Victorious), Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma) Chris Hamilton (DSM), Davide(Movistar), Jonathan Caicedo (EF Education-Nippo) e Rein Taaramae (Intermarché). 14.52 Anche il gruppo ha superato ilGPM di. 14.49peranche al GPM di Bugnetes. 14.45 Tolhoek estanno provando a staccare gli altri fuggitivi. 14.41 Ora la situazione si è cristallizzata. 14.36 Siamo ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Giro di Romandia tappa di oggi in DIRETTA: attacchi e contrattacchi nei primi chilometri della frazione -… - SpazioCiclismo : Oggi prima tappa di montagna per il gruppo al Giro di Romandia: seguila in diretta integrale con il nostro sistema… - DavideFuma : RT @huddlemag: Questa notte saremo LIVE per commentare il primo giro del Draft 2021. Guardate NFL Network (Gamepass o DAZN), mettete le cu… - gioganci : RT @huddlemag: Questa notte saremo LIVE per commentare il primo giro del Draft 2021. Guardate NFL Network (Gamepass o DAZN), mettete le cu… - huddlemag : Questa notte saremo LIVE per commentare il primo giro del Draft 2021. Guardate NFL Network (Gamepass o DAZN), mett… -