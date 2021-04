LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: Villella in fuga con altri cinque corridori (Di giovedì 29 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41 Ora la situazione si è cristallizzata. 14.36 Siamo al chilometro 55, 1’38” di vantaggio per i fuggitivi. 14.31 I corridori sono già ai piedi del terzo GPM di giornata, l’erta di Bugnenets. 14.26 Davide Villella passa per primo al GPM. 14.23 Rettifica: sono sei i corridori in testa, c’è anche Antwan Tolhoek che non era stato inizialmente indicato dall’account twitter della gara. 14.21 Ricordiamo i nomi dei battistrada: Hermann Pernsteiner (Bahrain Victorious), Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma) Chris Hamilton (DSM), Davide Villella (Movistar), Jonathan Caicedo (EF Education-Nippo) e Rein Taaramae (Intermarché). 14.17 Sale a 1’50” il vantaggio dei fuggitivi. 14.12 Inizia la salita, gruppo a 1’24” dai fuggitivi. 14.08 L’ascesa di Chaumont misura ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.41 Ora la situazione si è cristallizzata. 14.36 Siamo al chilometro 55, 1’38” di vantaggio per i fuggitivi. 14.31 Isono già ai piedi del terzo GPM di giornata, l’erta di Bugnenets. 14.26 Davidepassa per primo al GPM. 14.23 Rettifica: sono sei iin testa, c’è anche Antwan Tolhoek che non era stato inizialmente indicato dall’account twitter della gara. 14.21 Ricordiamo i nomi dei battistrada: Hermann Pernsteiner (Bahrain Victorious), Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma) Chris Hamilton (DSM), Davide(Movistar), Jonathan Caicedo (EF Education-Nippo) e Rein Taaramae (Intermarché). 14.17 Sale a 1’50” il vantaggio dei fuggitivi. 14.12 Inizia la salita, gruppo a 1’24” dai fuggitivi. 14.08 L’ascesa di Chaumont misura ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Giro di Romandia tappa di oggi in DIRETTA: attacchi e contrattacchi nei primi chilometri della frazione -… - SpazioCiclismo : Oggi prima tappa di montagna per il gruppo al Giro di Romandia: seguila in diretta integrale con il nostro sistema… - DavideFuma : RT @huddlemag: Questa notte saremo LIVE per commentare il primo giro del Draft 2021. Guardate NFL Network (Gamepass o DAZN), mettete le cu… - gioganci : RT @huddlemag: Questa notte saremo LIVE per commentare il primo giro del Draft 2021. Guardate NFL Network (Gamepass o DAZN), mettete le cu… - huddlemag : Questa notte saremo LIVE per commentare il primo giro del Draft 2021. Guardate NFL Network (Gamepass o DAZN), mett… -