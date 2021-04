LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: Villella conquista tre GPM consecutivi (Di giovedì 29 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.23 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Hermann Pernsteiner (Bahrain Victorious), Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma) Chris Hamilton (DSM), Davide Villella (Movistar), Jonathan Caicedo (EF Education-Nippo) e Rein Taaramae (Intermarché). 15.20 Villella è ora primo nella classifica dei GPM con dieci punti di vantaggio sul secondo. 15.17 Davide Villella conquista anche il quarto GPM. 15.14 I sei al comando hanno 1’35”. 15.11 Il gruppo maglia gialla prosegue ad andatura sostenuta. 15.08 Villella e Taaramae stanno provando ad avvantaggiarsi sugli altri battistrada. 15.05 La salita in questione misura 5,2 chilometri e ha una pendenza media del 7,9%. 15.02 I corridori stanno per cominciare la salita di Mont-Crosin. 14.59 Steven Kruijswijk ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.23 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Hermann Pernsteiner (Bahrain Victorious), Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma) Chris Hamilton (DSM), Davide(Movistar), Jonathan Caicedo (EF Education-Nippo) e Rein Taaramae (Intermarché). 15.20è ora primo nella classifica dei GPM con dieci punti di vantaggio sul secondo. 15.17 Davideanche il quarto GPM. 15.14 I sei al comando hanno 1’35”. 15.11 Il gruppo maglia gialla prosegue ad andatura sostenuta. 15.08e Taaramae stanno provando ad avvantaggiarsi sugli altri battistrada. 15.05 La salita in questione misura 5,2 chilometri e ha una pendenza media del 7,9%. 15.02 I corridori stanno per cominciare la salita di Mont-Crosin. 14.59 Steven Kruijswijk ha ...

