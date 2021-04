LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: sei corridori al comando con 2’45” sul gruppo. C’è anche Villella (Di giovedì 29 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.43 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Hermann Pernsteiner (Bahrain Victorious), Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma) Chris Hamilton (DSM), Davide Villella (Movistar), Jonathan Caicedo (EF Education-Nippo) e Rein Taaramae (Intermarché). 15.40 Ora ci saranno una ventina di chilometri abbastanza tranquilli, poi inizierà la salita di Les Pontins, penultimo GPM di giornata. 15.38 La Ineos tira in testa al gruppo. 15.36 75 chilometri al traguardo, i fuggitivi hanno 2’30” sul gruppo. 15.34 C’è curiosità per vedere se, sulla salita finale, Rohan Dennis proverà a difendere la maglia gialla. 15.30 I corridori hanno affrontato quattro gran premi della montagna, ne mancano altri due. 15.26 Il gruppo sembra che stia rallentando l’andatura. 15.23 ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.43 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Hermann Pernsteiner (Bahrain Victorious), Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma) Chris Hamilton (DSM), Davide(Movistar), Jonathan Caicedo (EF Education-Nippo) e Rein Taaramae (Intermarché). 15.40 Ora ci saranno una ventina di chilometri abbastanza tranquilli, poi inizierà la salita di Les Pontins, penultimo GPM di giornata. 15.38 La Ineos tira in testa al. 15.36 75 chilometri al traguardo, i fuggitivi hanno 2’30” sul. 15.34 C’è curiosità per vedere se, sulla salita finale, Rohan Dennis proverà a difendere la maglia gialla. 15.30 Ihanno affrontato quattro gran premi della montagna, ne mancano altri due. 15.26 Ilsembra che stia rallentando l’andatura. 15.23 ...

