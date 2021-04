LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: inizia l’ultima salita di giornata. Taaramae solo al comando (Di giovedì 29 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.53 Si stacca Peter Sagan. 16.52 Nelle prime posizioni c’è anche la Israel Start-up di Michael Woods. 16.51 La Jumbo-Visma si porta in testa al gruppo a fare l’andatura. 16.50 Il vantaggio di Taaramae scende a 1’30”. 16.49 inizia La Vue-Des-Alpes. salita di circa 8 chilometri al 6,7% di pendenza media. 16.47 Siamo entrati negli ultimi 25 chilometri. 16.44 Taaramae ha 1’45” di vantaggio sui fuggitivi a 27 chilometri dall’arrivo. 16.43 Siamo ai piedi dell’ultima salita di giornata, la Vue-des-Alpes. 16.42 Ripreso il gruppo Villella, resta solo Taaramae in avanscoperta. 16.40 Siamo entrati negli ultimi 30 chilometri, il gruppetto di Villella sta per essere ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.53 Si stacca Peter Sagan. 16.52 Nelle prime posizioni c’è anche la Israel Start-up di Michael Woods. 16.51 La Jumbo-Visma si porta in testa al gruppo a fare l’andatura. 16.50 Il vantaggio discende a 1’30”. 16.49La Vue-Des-Alpes.di circa 8 chilometri al 6,7% di pendenza media. 16.47 Siamo entrati negli ultimi 25 chilometri. 16.44ha 1’45” di vantaggio sui fuggitivi a 27 chilometri dall’arrivo. 16.43 Siamo ai piedi deldi, la Vue-des-Alpes. 16.42 Ripreso il gruppo Villella, restain avanscoperta. 16.40 Siamo entrati negli ultimi 30 chilometri, il gruppetto di Villella sta per essere ...

