LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: cinque corridori in fuga con 1’24” di vantaggio sul gruppo (Di giovedì 29 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.17 Sale a 1’50” il vantaggio dei fuggitivi. 14.12 Inizia la salita, gruppo a 1’24” dai fuggitivi. 14.08 L’ascesa di Chaumont misura 3,4 chilometri e ha una pendenza media del 6,8%. 14.05 Problema meccanico per Peter Sagan, intanto. 14.04 Tra poco i corridori inizieranno la salita di Chaumont. 14.01 Il gruppo di testa ha 1’20” sul plotone maglia gialla. 13.56 Si rimescolano le carte, davanti ora troviamo Hermann Pernsteiner (Bahrain Victorious), Chris Hamilton (DSM), Davide Villella (Movistar), Jonathan Caicedo (EF Education-Nippo) e Rein Taaramae (Intermarché). I corridori hanno percorso i primi 35 chilometri della tappa. 13.53 Con Tolhoek e Hamilton ci sono anche Davide Villella (Movistar), ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.17 Sale a 1’50” ildei fuggitivi. 14.12 Inizia la salita,” dai fuggitivi. 14.08 L’ascesa di Chaumont misura 3,4 chilometri e ha una pendenza media del 6,8%. 14.05 Problema meccanico per Peter Sagan, intanto. 14.04 Tra poco iinizieranno la salita di Chaumont. 14.01 Ildi testa ha 1’20” sul plotone maglia gialla. 13.56 Si rimescolano le carte, davanti ora troviamo Hermann Pernsteiner (Bahrain Victorious), Chris Hamilton (DSM), Davide Villella (Movistar), Jonathan Caicedo (EF Education-Nippo) e Rein Taaramae (Intermarché). Ihanno percorso i primi 35 chilometri della. 13.53 Con Tolhoek e Hamilton ci sono anche Davide Villella (Movistar), ...

