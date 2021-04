Liga, clamoroso tonfo del Barcellona. Il Granada vince 2-1 al Camp Nou. Fallito l’assalto al primo posto (Di giovedì 29 aprile 2021) Clamorosa occasione sprecata dal Barcellona nel recupero in Liga per portarsi in vetta solitaria. I blaugrana di Koeman perdono incredibilmente al Camp Nou per 2-1 contro il Granada, fallendo l’occasione di portarsi da soli in vetta alla classifica. Eppure le cose si erano messe bene per i catalani, con il solito Messi a portare in vantaggio i suoi al 23?. Il primo tempo si chiudeva con il punteggio di 1-0 e con il Barça primo da solo. Nella ripresa però accade l’impensabile. Al 63? Machis trova l’1-1 per il Granada. Dopo alcuni minuti rosso per Koeman per proteste e al 79? vantaggio del Granada con Molina. Nel finale, assalto dei blaugrana, ma vince il Granada. Il Barcellona resta a 71 punti, terzo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 aprile 2021) Clamorosa occasione sprecata dalnel recupero inper portarsi in vetta solitaria. I blaugrana di Koeman perdono incredibilmente alNou per 2-1 contro il, fallendo l’occasione di portarsi da soli in vetta alla classifica. Eppure le cose si erano messe bene per i catalani, con il solito Messi a portare in vantaggio i suoi al 23?. Iltempo si chiudeva con il punteggio di 1-0 e con il Barçada solo. Nella ripresa però accade l’impensabile. Al 63? Machis trova l’1-1 per il. Dopo alcuni minuti rosso per Koeman per proteste e al 79? vantaggio delcon Molina. Nel finale, assalto dei blaugrana, mail. Ilresta a 71 punti, terzo ...

