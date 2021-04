Liga 2020 2021 | follia Barcellona | perde 2-1 col Granada

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 aprile 2021) Ilsi fa rimontare e subisce una grave sconfitta nella corsa al titolo in. Al Camp Nou vince ilper 2-1. Al 23? è la squadra blaugrana a sbloccarla: Griezmann apre per Messi che da posizione defilata scocca il diagonale vincente per l’1-0 delche però non riesce a chiudere il risultato. E al 63? c’è il pareggio del: Mingueza non intercetta un filtrante, ne approfitta Machis che batte ter Stegen. Ma è solo l’antipasto per lo stop pesantissimo subito dai blaugrana: al 79? Marin crossa dalla sinistra, Pique non intercetta e Molina ne approfitta con un colpo di testa vincente. Ilresta a 71 punti in classifica e fallisce il sorpasso su Real e Atletico Madrid. SportFace.