Libia, il governo al lavoro sugli emendamenti al Bilancio. Parla Marimi (HoR) (Di giovedì 29 aprile 2021) Il ritardo che si registra nell’approvazione della proposta di legge di Bilancio per il 2021 in Libia, indispensabile al premier Abdulhamid al-Dabaiba per realizzare i progetti di sviluppo necessari per alleviare le sofferenze della popolazione e dare servizi, è dovuto all’attesa degli emendamenti che dovrà inserire il governo unitario libico. Lo spiega a Formiche.net il portavoce del Parlamento libico HoR, con sede a Tobruk, Fathi al-Marimi. “La preparazione del progetto di Bilancio spetta ora al governo di unità nazionale che deve prendere in considerazione le osservazioni avanzate dalla Commissione Finanze della Camera dei rappresentanti, nonché le osservazioni dei deputati sul Bilancio avanzati nella sessione che si è svolta su ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 aprile 2021) Il ritardo che si registra nell’approvazione della proposta di legge diper il 2021 in, indispensabile al premier Abdulhamid al-Dabaiba per realizzare i progetti di sviluppo necessari per alleviare le sofferenze della popolazione e dare servizi, è dovuto all’attesa degliche dovrà inserire ilunitario libico. Lo spiega a Formiche.net il portavoce delmento libico HoR, con sede a Tobruk, Fathi al-. “La preparazione del progetto dispetta ora aldi unità nazionale che deve prendere in considerazione le osservazioni avanzate dalla Commissione Finanze della Camera dei rappresentanti, nonché le osservazioni dei deputati sulavanzati nella sessione che si è svolta su ...

