Libertà vigilata per i nove terroristi «rossi» arrestati in Francia | in attesa dell’estradizione

I nove terroristi italiani di sinistra fuggiti in Francia durante gli Anni Piombo e arrestati tra ieri e oggi attenderanno tutti in regime di Libertà vigilata l'udienza che dovrà esaminare la richiesta di estradizione. Per ognuno di loro i giudici francesi hanno stabilito diversi gradi di Libertà vigilata, che vanno dall'obbligo di firma all'obbligo di essere presenti in casa in certi orari. Tutto questo, appunto, in attesa dell'inizio delle udienze davanti alla Chambre de l'Instruction per l'estradizione nel nostro Paese. Oggi anche Raffaele Ventura, uno dei ricercati nell'operazione Ombre Rosse, si è costituito oggi a Parigi. Poche ore prima si era consegnato alle autorità Luigi Bergamin. Delle dieci persone colpite da un mandato ...

