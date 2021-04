Libero: Agnelli scarica Paratici. Il suo addio è la condizione posta da Allegri per tornare (Di giovedì 29 aprile 2021) Gli stralci della deposizione di Andrea Agnelli davanti al procuratore di Perugia Cantone, per il caso Suarez, parlano chiaro: il numero uno della Juventus ha scaricato tutte le responsabilità su Fabio Paratici. Libero, oggi, si chiede se il dirigente bianconero accetterà di fare il capro espiatorio. E se invece di Agnelli lasciasse lui la Juve? Una sua uscita di scena aprirebbe al ritorno di Allegri in panchina. “Dunque il numero uno del club non vuole entrarci e indica nel ds l’unico gestore della spinosa faccenda. Paratici accetterà di fare il capro espiatorio? Avrà da eccepire? O la sua posizione alla Juve è stata ormai compromessa dallo stesso presidente? Dopo il caos Superlega, c’era chi aveva ventilato le dimissioni di Agnelli (smentite) ma ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 aprile 2021) Gli stralci della deposizione di Andreadavanti al procuratore di Perugia Cantone, per il caso Suarez, parlano chiaro: il numero uno della Juventus hato tutte le responsabilità su Fabio, oggi, si chiede se il dirigente bianconero accetterà di fare il capro espiatorio. E se invece dilasciasse lui la Juve? Una sua uscita di scena aprirebbe al ritorno diin panchina. “Dunque il numero uno del club non vuole entrarci e indica nel ds l’unico gestore della spinosa faccenda.accetterà di fare il capro espiatorio? Avrà da eccepire? O la sua posizione alla Juve è stata ormai compromessa dallo stesso presidente? Dopo il caos Superlega, c’era chi aveva ventilato le dimissioni di(smentite) ma ...

