L’ex terrorista rosso Luigi Bergamin si è costituito a Parigi | salgono a 8 gli arrestati italiani i in Francia

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 29 aprile 2021) Nuova svolta dopo l’ondata di arresti che ha portato alla cattura di 7 ex terroristi rossi da anni in: nella mattinata di oggi, si apprende, si è, ex membro dei Pac. Restano quindi 2 i terroristi rossi in fuga dopo le operazioni della polizia francese, che ha emesso mandati di cattura nei confronti di 10 persone su cui pendono condanne e dei quali si richiedeva l’estrazione. Oggi, 29 aprile, le prime udienze.PACsi èSecondo quanto riportato in questi minuti da Ansa, uno dei 3 terroristi rossi in fuga insi è, ritenuto ideologo del gruppo e mente dietro ...