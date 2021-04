L'ex terrorista in fuga Bergamin si costituisce a Parigi (Di giovedì 29 aprile 2021) Luigi Bergamin, uno dei 3 ex terroristi rossi in fuga dopo l'ondata di arresti di ieri mattina in Francia, si è presentato a palazzo di Giustizia di Parigi assieme al suo avvocato per costituirsi. Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) Luigi, uno dei 3 ex terroristi rossi indopo l'ondata di arresti di ieri mattina in Francia, si è presentato a palazzo di Giustizia diassieme al suo avvocato per costituirsi. Lo ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Brigate Rosse, l'ex terrorista in fuga Bergamin si costituisce a Parigi #Terrorismo - HuffPostItalia : Si è costituito Luigi Bergamin, ex terrorista in fuga - fabbri333 : L'ex terrorista in fuga Bergamin si costituisce a Parigi - Cronaca - ANSA - Informazioneli5 : RT @MediasetTgcom24: Brigate Rosse, l'ex terrorista in fuga Bergamin si costituisce a Parigi #Terrorismo - mariagraziakim3 : RT @sergioortolano: Brigate Rosse, l'ex terrorista in fuga Bergamin si costituisce a Parigi -