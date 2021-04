Lettera-appello al Prefetto per i furti di barbatelle nel Tarantino (Di giovedì 29 aprile 2021) Taranto. Una Lettera al Prefetto di Taranto per denunciare i continui furti di barbatelle nei vigneti: sono ingenti i danni arrecati alle imprese viticole, che subiscono già anche altri furti (principalmente, rame e mezzi agricoli) e per questo le associazioni Cia-Agricoltori Italiani, Confagricoltura e Copagri hanno indirizzato una sollecitazione, perché negli ultimi mesi sono giunte numerose segnalazioni di furti di barbatelle appena impiantate. Anche al tempo del coronavirus gli agricoltori sono costretti a fare ronde notturne per salvare dalle mani della criminalità piante, mezzi agricoli e prodotti. «Sono atti gravi, da condannare, che dimostrano la crudeltà di queste bande criminali che si accaniscono anche in un momento così delicato per tutte le aziende ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 29 aprile 2021) Taranto. Unaaldi Taranto per denunciare i continuidinei vigneti: sono ingenti i danni arrecati alle imprese viticole, che subiscono già anche altri(principalmente, rame e mezzi agricoli) e per questo le associazioni Cia-Agricoltori Italiani, Confagricoltura e Copagri hanno indirizzato una sollecitazione, perché negli ultimi mesi sono giunte numerose segnalazioni didiappena impiantate. Anche al tempo del coronavirus gli agricoltori sono costretti a fare ronde notturne per salvare dalle mani della criminalità piante, mezzi agricoli e prodotti. «Sono atti gravi, da condannare, che dimostrano la crudeltà di queste bande criminali che si accaniscono anche in un momento così delicato per tutte le aziende ...

29/04/2021 Cia Due Mari: 'Atti gravi che dimostrano la crudeltà di queste bande criminali' TARANTO - Una lettera al Prefetto di Taranto per denunciare i continui furti di barbatelle nei vigneti. Sono ingenti i danni arrecati alle imprese viticole, che subiscono già anche altri furti (principalmente, rame ...