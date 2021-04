L’estate con i turisti americani vale 1,8 mld (Di giovedì 29 aprile 2021) Un’estate con con i turisti americani in Italia vale 1,8 mld. Lo stima Coldiretti. L’arrivo degli statunitensi a luglio, agosto e settembre è particolarmente importante perché, secondo l’associazione, hanno un budget elevato. mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 aprile 2021) Un’estate con con iin Italia1,8 mld. Lo stima Coldiretti. L’arrivo degli statunitensi a luglio, agosto e settembre è particolarmente importante perché, secondo l’associazione, hanno un budget elevato. mrv su Il Corriere della Città.

