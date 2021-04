L’esodo dei giocatori argentini che vanno a vaccinarsi in Uruguay (Di giovedì 29 aprile 2021) Ci sono 50.000 vaccini cinesi che Sinovac Biotech ha donato alla Conmebol, a disposizione dei calciatori sudamericani. Ma gli argentini non possono averli, perché il vaccino Sinovac non è stato ancora approvato dall’Anmat e non potrebbe nemmeno entrare nel Paese. I vaccini sono arrivati in Uruguay, e nei prossimi giorni inizieranno a essere distribuiti tra i membri delle squadre che partecipano a tutte le competizioni continentali: 25.000 persone tra calciatori, allenatori e arbitri. Secondo le direttive dell’ente sudamericano, ciascuna delle dieci associazioni aderenti avrà a disposizione 5000 dosi. I vaccini saranno ricevuti dalla Federcalcio uruguaiana (AUF), poiché è stato Luis Lacalle Pou, il presidente di quel paese, a guidare, dopo un colloquio con Alejandro Domínguez, presidente di Conmebol, i passaggi per ottenere le dosi. Alcuni dirigenti ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 aprile 2021) Ci sono 50.000 vaccini cinesi che Sinovac Biotech ha donato alla Conmebol, a disposizione dei calciatori sudamericani. Ma glinon possono averli, perché il vaccino Sinovac non è stato ancora approvato dall’Anmat e non potrebbe nemmeno entrare nel Paese. I vaccini sono arrivati in, e nei prossimi giorni inizieranno a essere distribuiti tra i membri delle squadre che partecipano a tutte le competizioni continentali: 25.000 persone tra calciatori, allenatori e arbitri. Secondo le direttive dell’ente sudamericano, ciascuna delle dieci associazioni aderenti avrà a disposizione 5000 dosi. I vaccini saranno ricevuti dalla Federcalcio uruguaiana (AUF), poiché è stato Luis Lacalle Pou, il presidente di quel paese, a guidare, dopo un colloquio con Alejandro Domínguez, presidente di Conmebol, i passaggi per ottenere le dosi. Alcuni dirigenti ...

Advertising

napolista : L'esodo dei giocatori argentini che vanno a vaccinarsi in Uruguay Il vaccino cinese, ottenuto in donazione dalla Co… - Annalis80790333 : RT @giuliomeotti: 'Metà dei cristiani del Sinai settentrionale fuggita'. I figli del copto ucciso per aver costruito una chiesa rivelano: '… - VailatiSergio : RT @giuliomeotti: 'Metà dei cristiani del Sinai settentrionale fuggita'. I figli del copto ucciso per aver costruito una chiesa rivelano: '… - pbrex668 : RT @giuliomeotti: 'Metà dei cristiani del Sinai settentrionale fuggita'. I figli del copto ucciso per aver costruito una chiesa rivelano: '… - mariavenera2 : RT @giuliomeotti: 'Metà dei cristiani del Sinai settentrionale fuggita'. I figli del copto ucciso per aver costruito una chiesa rivelano: '… -

Ultime Notizie dalla rete : L’esodo dei Divieto di licenziamento: l'esodo incentivato non esclude la NASpI Ipsoa