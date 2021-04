Lega in asse con FI per arginare la Meloni. Ma il “centrodestra di governo” irrita Draghi (Di giovedì 29 aprile 2021) Più che un segno, la mozione di sfiducia (bocciata) contro Speranza ha lasciato un solco nel centrodestra. Profondo quanto basta per scattare l’allarme circa la sua tenuta unitaria. Il pressing di Giorgia Meloni, prima sull’ora di coprifuoco e poi sulla sfiducia al ministro della Salute, incrociava nel merito il favore di tutti i leghisti, a partire da Salvini, e di molti forzisti. Ma in entrambi i casi la saldatura tra i segmenti del centrodestra al governo e quello all‘opposizione non c’è stata. Non solo: dopo la votazione di ieri, Lega, FI, e centristi della coalizione hanno deciso di dare vita ad un coordinamento del sedicente centrodestra di governo. Fu la Meloni a chiedere il coordinamento dei gruppi Una scelta dal retrogusto alquanto ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 aprile 2021) Più che un segno, la mozione di sfiducia (bocciata) contro Speranza ha lasciato un solco nel. Profondo quanto basta per scattare l’allarme circa la sua tenuta unitaria. Il pressing di Giorgia, prima sull’ora di coprifuoco e poi sulla sfiducia al ministro della Salute, incrociava nel merito il favore di tutti i leghisti, a partire da Salvini, e di molti forzisti. Ma in entrambi i casi la saldatura tra i segmenti delale quello all‘opposizione non c’è stata. Non solo: dopo la votazione di ieri,, FI, e centristi della coalizione hanno deciso di dare vita ad un coordinamento del sedicentedi. Fu laa chiedere il coordinamento dei gruppi Una scelta dal retrogusto alquanto ...

