Lecce, panchina gialla per ricordare Giulio Regeni (Di giovedì 29 aprile 2021) Da oggi anche Lecce ha una panchina gialla dedicata a Giulio Regeni, 'giovane ricercatore universitario - si legge su una targa commemorativa - scomparso, torturato e ucciso nel 2016 a Il Cairo, in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 29 aprile 2021) Da oggi ancheha unadedicata a, 'giovane ricercatore universitario - si legge su una targa commemorativa - scomparso, torturato e ucciso nel 2016 a Il Cairo, in ...

Advertising

danilomattedi : RT @MimmoGigliotti: A #Lecce, una panchina per ricordare a chi passi da lì #GiulioRegeni e la battaglia per chiedere #VeritàegiustiziaperGi… - Ansa_Fvg : Regeni: anche a Lecce una panchina gialla per ricordarlo. Con una targa,'scomparso, torturato e ucciso nel 2016 in… - MimmoGigliotti : RT @MimmoGigliotti: A #Lecce, una panchina per ricordare a chi passi da lì #GiulioRegeni e la battaglia per chiedere #VeritàegiustiziaperGi… - statodelsud : Regeni: anche a Lecce una panchina gialla per ricordarlo - Pino__Merola : Regeni: anche a Lecce una panchina gialla per ricordarlo -