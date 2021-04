Lecce, Maggio e la serie A: “L’obiettivo è vicino. Corini? Vi dico la mia” (Di giovedì 29 aprile 2021) Il campionato di serie B si sta rivelando uno dei più interessanti degli ultimi anni.VIDEO, a casa Icardi spunta una maglia del Lecce: il motivo? Lo svela Wanda Nara su InstagramIl Lecce occupa il secondo posto e insegue a sei lunghezze la capolista Empoli. Dopo due settimane di stop forzato causa covid-19, le società sono pronte a tuffarsi nel rush finale per giocarsi la promozione diretta. Uno dei protagonisti dei pugliesi è Christian Maggio, che si è ritagliato un ruolo importante e crede nella promozione in serie A.L'ex terzino del Napoli ha parlato in conferenza stampa facendo il punto della situazione: "Per noi queste ultime 4 gare sono importantissime, facendo bene ci può aspettare un futuro molto positivo, ma non sarà semplice perché affronteremo squadre o che si devono salvare o che lottano ... Leggi su mediagol (Di giovedì 29 aprile 2021) Il campionato diB si sta rivelando uno dei più interessanti degli ultimi anni.VIDEO, a casa Icardi spunta una maglia del: il motivo? Lo svela Wanda Nara su InstagramIloccupa il secondo posto e insegue a sei lunghezze la capolista Empoli. Dopo due settimane di stop forzato causa covid-19, le società sono pronte a tuffarsi nel rush finale per giocarsi la promozione diretta. Uno dei protagonisti dei pugliesi è Christian, che si è ritagliato un ruolo importante e crede nella promozione inA.L'ex terzino del Napoli ha parlato in conferenza stampa facendo il punto della situazione: "Per noi queste ultime 4 gare sono importantissime, facendo bene ci può aspettare un futuro molto positivo, ma non sarà semplice perché affronteremo squadre o che si devono salvare o che lottano ...

Advertising

Mediagol : #Lecce, Maggio e la serie A: 'L'obiettivo è vicino. Corini? Vi dico la mia' - Bimarinecocksu1 : RT @santamaria_real: ????????? NEXT DATES: 16 Maggio 2021 - Gran Canaria (Spagna) 24 Luglio 2021 - Torremolinos (Malaga, Spagna) 30 Luglio 202… - Cristob21395084 : RT @santamaria_real: ????????? NEXT DATES: 16 Maggio 2021 - Gran Canaria (Spagna) 24 Luglio 2021 - Torremolinos (Malaga, Spagna) 30 Luglio 202… - santamaria_real : RT @santamaria_real: ????????? NEXT DATES: 16 Maggio 2021 - Gran Canaria (Spagna) 24 Luglio 2021 - Torremolinos (Malaga, Spagna) 30 Luglio 202… - ilSipontinoNet : ?? #evento “1° Maggio della #Cultura': un pomeriggio di letteratura, musica, arte e teatro ?? Prima edizione della Bi… -