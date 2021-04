Le “tigri” dell’Aeronautica militare volano al Tiger meet 2021 Il video

Leggi su formiche

(Di giovedì 29 aprile 2021) Le “alBeja, 29 apr. (askanews) – Le “al NATO, in programma dal 2 al 14 maggiosulla base aerea di Beja, in Portogallo. In prima linea questo Eurofighter special color del 12esimo gruppo del 36esimo Stormo di Gioia del Colle (Ba), pronto ad aggiudicarsi il premio per la migliore livrea. Ilè una esercitazione con aerei e piloti di diverse Forze armate NATO di tutto il mondo; tradizioni e culture differenti che condividono il simbolo della “Tigre” come emblema dei rispettivi ...