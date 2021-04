Le parole di Dante dal 2 maggio al Teatro Argentina (Di giovedì 29 aprile 2021) Teatro di Roma 2 maggio / 9 maggio / 6 giugno 2021 Dal 2 maggio il Teatro di Roma celebra il sommo poeta con il progetto Dante A MEMORIA, un percorso di conoscenza nel suo prezioso lascito letterario, spirituale e linguistico attraverso tre momenti. Si inizia con le lectio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso affidate a studiose/i e introdotte da Paolo Di Paolo; il progetto prosegue con l’impresa performativa di Giorgio Colangeli che fa rivivere la Commedia a memoria; e con un ciclo di undici laboratori teatrali a cura del Piero Gabrielli sul territorio cittadino. Dante A MEMORIA «Perché di lor memoria sia» Un progetto del Teatro di Roma con il sostegno e la collaborazione del Comitato Nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 aprile 2021)di Roma 2/ 9/ 6 giugno 2021 Dal 2ildi Roma celebra il sommo poeta con il progettoA MEMORIA, un percorso di conoscenza nel suo prezioso lascito letterario, spirituale e linguistico attraverso tre momenti. Si inizia con le lectio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso affidate a studiose/i e introdotte da Paolo Di Paolo; il progetto prosegue con l’impresa performativa di Giorgio Colangeli che fa rivivere la Commedia a memoria; e con un ciclo di undici laboratori teatrali a cura del Piero Gabrielli sul territorio cittadino.A MEMORIA «Perché di lor memoria sia» Un progetto deldi Roma con il sostegno e la collaborazione del Comitato Nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di ...

